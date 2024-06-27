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Царьград

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Война против Ильина продолжается: Своё мнение высказал вице-спикер Госдумы Чернышов

Война против Ильина продолжается: Своё мнение высказал вице-спикер Госдумы Чернышов

Конфликт вокруг политической школы имени Ильина в РГГУ прокомментировали в Государственной думе.Напомним, в начале апреля началась информационная атака на Высшую политическую школу, названную именем философа Ивана Ильина.

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