Жителя Барнаула признали виновным в незаконной банковской деятельности. Ему вынесли приговор по двум статьям, в том числе по статье об организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенной организованной группой в особо крупном размере, – уголовное дело стало первым в РФ, направленным в суд по этой статье, сообщили в региональном управлении СКР.