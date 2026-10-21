Жителя Барнаула признали виновным в незаконной банковской деятельности. Ему вынесли приговор по двум статьям, в том числе по статье об организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенной организованной группой в особо крупном размере, – уголовное дело стало первым в РФ, направленным в суд по этой статье, сообщили в региональном управлении СКР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым