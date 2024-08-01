Это брачное объявление я процитирую без изменений, поскольку потеряется авторский слог. Здравствуй, прекрасная незнакомка! Если ты решила стать счастливой в браке – тебе стоит прочитать это брачное объявление до конца! Сначала о той, которую я ищу: 1.