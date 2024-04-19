Театр абсурда
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Театр абсурда

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По пророссийским соображениям застрелил насильников

По пророссийским соображениям застрелил насильников

В Сумской области солдат ВСУ застрелил четырех "побратимов", которые угрожали его изнасиловать. Теперь стрелка обвиняют в том, что он имел "пророссийские настроения", которые видимо заключались в том, что он не хотел, чтобы его насиловали сослуживцы.

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