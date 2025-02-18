Врач Дюваль: клюква и куркума помогут укрепить сосуды в пожилом возрасте

Врач-диетолог Анжелика Дюваль поделилась советами по укреплению сосудов в пожилом возрасте. Она подчеркнула важность поддержания нормальной текучести крови, для чего рекомендуется ежедневно употреблять 30 миллилитров жидкости на килограмм веса, сообщила «Москва 24».