Врач Дюваль: клюква и куркума помогут укрепить сосуды в пожилом возрасте

Врач-диетолог Анжелика Дюваль поделилась советами по укреплению сосудов в пожилом возрасте. Она подчеркнула важность поддержания нормальной текучести крови, для чего рекомендуется ежедневно употреблять 30 миллилитров жидкости на килограмм веса, сообщила «Москва 24».
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