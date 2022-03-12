Иффе Лундберг может подписать двусторонний контракт в НБА. На экс-игрока ЦСКА претендует «Финикс»

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с атакующим защитником Иффе Лундбергом (27 лет, 193 см) по соглашению сторон.

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