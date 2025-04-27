Антон Немкин: Как защитить криптовалюту от фишинговых атак и мошенников

Антон Немкин, член комитета Госдумы, предупреждает об опасности фишинга для криптокошельков. Он советует проверять веб-сайты, использовать двухфакторную аутентификацию и аппаратные кошельки, чтобы защититься от злоумышленников, стремящихся украсть ваши данные.