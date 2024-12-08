Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Страницы Истории переворачиваются только с кровью, Большие страницы – с Большой кровью… Народ Сирии и его лидеры переворачивают последнюю страницу своей истории.
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