Про "позор России в Сирии"

Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Страницы Истории переворачиваются только с кровью, Большие страницы – с Большой кровью… Народ Сирии и его лидеры переворачивают последнюю страницу своей истории.