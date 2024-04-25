В Ивановской области заместитель начальника кинешемской полиции подозревается в получении взятки

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника МО МВД России «Кинешемский» о получении им взятки за незаконные действия (ч.
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