Кабмин РФ выделит деньги на борьбу с ветхим жильем в регионах

Известия/Андрей Эрштрем В регионах не хватает средств на запуск и техприсоединение новостроек. Правительство РФ выделит дополнительные деньги на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры, пишут "Известия".
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