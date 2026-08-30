Певица Mona: россияне ходят на "Человек-паук: Новый день" в костюме супергероя

Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) перед сольным концертом рэпера Басты в «Лужниках» призналась, что осталась в восторге от просмотра фильма «Человек-паук: Новый день».
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