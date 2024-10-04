Мэр Москвы: «Банк технологий» предлагает более 500 разработок для бизнеса

Все решения проходят отбор и оценку экспертов Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, с начала года в сервисе «Банк технологий» было добавлено более 50 новых разработок для бизнеса и промышленности, и сейчас в нем представлено более 500 решений.