Стриптизерша-убийца в США ложно обвинила богатых студентов в изнасиловании

46-летняя темнокожая американка Кристалл Магнум, которая в 2006 году обвинила в изнасиловании трех игроков команды по лакроссу из Университета Дьюка, призналась, что солгала, передает Associated Press (АР).
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