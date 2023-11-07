В Соединённых Штатах сообщили, кто представляет для Зеленского реальную угрозу.В США уверены, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
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