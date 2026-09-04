Еще не приехал, но уже надоел: организаторы концерта Канье Уэста жалуются на усталость

Организаторы заявленных на октябрь концертов Канье Уэста в России прокомментировали заявление «Газпром Арены» о том, что выступления зарубежных исполнителей до конца года на площадке не запланированы.
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