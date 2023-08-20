Как в реальности выглядит ипотечная кабала в России

Виктор Здобнов

Я один. Брал ипотеку в 2009 году на 7 лет, 700К, на однокомнатную. Первый взнос 650000. Выплатил за 4 года. Зарплата 25К тогда была, по ипотеке 12,5К + 5300 коммуналка. Её то никто не отменял.. Жил на перловке и путасу, рыба такая. Тяжело. Плюс в том, что похудел на 25кг. А как мать одиночка может взять ипотеку в 17000 + коммуналка. Я не думаю, что она, коммуналка, ниже чем у нас в Мурманске. Хорошо, если она получает 60000. Хотя берут сомнения. У нас в Мурманске тоже говорят, что средняя зарплата 80000. Но вот мой пример 48500. Это при 80% северная надбавка и 50% северный коэффициент. А убрать их останется голый оклад -19350! Живи и ни в чём себе не отказывай!