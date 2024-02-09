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«Смешно»: Путин раскрыл Карлсону, кто поддерживал террористов на Северном Кавказе

«Смешно»: Путин раскрыл Карлсону, кто поддерживал террористов на Северном Кавказе

С Соединенными Штатами Америки всегда выстраивались отношения очень спокойно и мягко со стороны Российской Федерации, постоянно акцентировалось внимание, что поддержка США терроризма и сепаратизма на Северном Кавзказе — неприемлема.

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