«Смешно»: Путин раскрыл Карлсону, кто поддерживал террористов на Северном Кавказе

С Соединенными Штатами Америки всегда выстраивались отношения очень спокойно и мягко со стороны Российской Федерации, постоянно акцентировалось внимание, что поддержка США терроризма и сепаратизма на Северном Кавзказе — неприемлема.
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