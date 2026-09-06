После брифинга по мирным переговорам Трамп первым делом позвонит Путину

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, поговорит с президентом России Владимиром Путиным после того, как его представители доложат ему о последнем раунде мирных переговоров в Киеве и Москве, сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на американского чиновника.
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