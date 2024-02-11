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Врач подтвердил признаки возрастной деменции у Байдена

Врач подтвердил признаки возрастной деменции у Байдена

У президента США Джо Байдена действительно проявляются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Об этом заявил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 10 февраля на YouTube-канале.

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