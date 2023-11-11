Захарова: Запад обвиняет РФ в военном сотрудничестве с КНДР без доказательств

Александр Фейлинг

Вот никак не понимаю, почему наши власти всюду демонстрируют неуважение к своей стране? Вот почему Захарова опять пытается оправдываться? А слабо Западу сказать, что все они участвуют в войне России с Украиной, помогают ей как финансами, так и вооружением и обучением военнослужащих. И добавить, что на этом фоне наша страна может не только сотрудничать с другими странами в области вооружений, но и проводить бомбардировки на территории соседних с Украиной стран, ей помогающих, в том числе в доставке вооружений, ремонте техники, предоставления аэродромов для ВС Украины. И это без всяких предупреждений. Страны, участники в помощи нацистам, должны бояться обоснованных ударов по их территориям Россией. Неужели до сих пор никак не понять, что западники уважают только силу, и чем чаще их щёлкать по носу угрозами, тем более осмотрительными они будут в своих действиях.Когда у нас, в том числе в МИДе, начнут показывать зубы и поменяют заискивающий тон на обвинительный. с показом всему миру доказательств помощи Запада нацистам. И говорить и распространять эту информацию по всему информполю постоянно, чтобы из всех утюгов эта информация по всему миру распространялась. Ведь в большинстве случаев население стран Запада не знает действительную ситуацию на Украине и не знают куда уходят деньги из бюджетов их стран. Но на мой взгляд, наше руководство боится открытого противостояния с НАТО по причине ограниченных возможностей у нас как с вооружением, так и со снарядами. То есть мы неготовы мы к "большой войне". И это показала наша операция на Украине и подтвердила договорённость с Северной Кореей. Руководство Мин.Обороны великими военноначальниками Сердюковым и Шойгу однозначно обескровили нашу оборону до унизительного для страны состояния. Воровство у нас в стране сейчас распространено на все сферы направления деятельности в нашей стране, от культуры, образования, медицины до Вооруженных сил и всех подразделений безопасности в нашей стране. Далеко ходить не нада - сын бывшего руководителя ФСО России арестован вместе с другими фигурантами за вымогательство взяток, а он между тем не много не мало начальником был Следственного Комитета Округа Москвы. И таких случаев у нас сейчас огромное количество, а сколько подобных блюстителей закона сумели "не засветится" в подобных действиях. В одной из своих статей я уже писал о схожести деятельности внутри нашей страны с "работой" ОПГ 90-х. Как считаете?