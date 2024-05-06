Пятая инаугурация Путина - основные события 7 мая

Во вторник, 7 мая, «ЛУКОЙЛ» закроет дивидендный реестр. Компания выплатит дивиденды по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию без учета 447 рублей на акцию по результатам 9 месяцев 2023 года.