Ответ РФ на атаки Украины, просчет Запада и война с Европой: главные заявления Лаврова

Россия предупреждала Киев, что атаки на гражданские объекты на российской территории повлекут ответные меры, причем последствия для Украины будут более тяжелыми.
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