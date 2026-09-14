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Синоптик Леус: в Москве в ближайшие 2-3 ночи есть вероятность заморозков

Синоптик Леус: в Москве в ближайшие 2-3 ночи есть вероятность заморозков

Минимальная температура в Москве этой ночью составила +8,7 градуса. В ближайшие ночи в регионе может похолодать до +1…+6 градусов, есть вероятность заморозков в травостое и на почве.

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