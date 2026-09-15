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Пятый канал

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Первый больничный за 20 лет: подробности восстановления Безруковой после травмы

Первый больничный за 20 лет: подробности восстановления Безруковой после травмы

Перелом ноги заставил актрису Ирину Безрукову впервые за последние 20 лет взять больничный. Об этом она рассказала в интервью KP.

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