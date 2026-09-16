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Царьград

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Магнитогорск снизил индекс загрязнения воздуха с 15,2 до 3,5

Магнитогорск снизил индекс загрязнения воздуха с 15,2 до 3,5

В Магнитогорске индекс загрязнения атмосферы достиг значения 3,5, что соответствует зеленой зоне, где допустимый порог составляет 5.

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