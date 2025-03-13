ФСБ показала кадры задержания россиянина, отправившего посылки с бомбами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания диверсанта, который по заданию украинских спецслужб планировал отправить по почте участникам спецоперации и госслужащим бомбы под видом парфюмерных наборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии