Swedish Prime Minister Ulf Kristersson resigns after election loss

Swedish Prime Minister Ulf Kristersson resigned Thursday, days after his ruling right-wing bloc lost control of parliament in Sunday's elections.
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