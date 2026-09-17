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Swedish Prime Minister Ulf Kristersson resigns after election loss

Swedish Prime Minister Ulf Kristersson resigned Thursday, days after his ruling right-wing bloc lost control of parliament in Sunday's elections.

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