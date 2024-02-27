Куда готовы откатиться ВСУ после поражения в Авдеевке: линия фронта быстро меняется, время против противника

Существующие обстоятельства делают невозможным удержание небольших поселений к западу от Авдеевки. В этой зоне отсутствуют необходимые ресурсы, войска, а также защита от воздушных нападений, разведывательных групп и артиллерийского огня со стороны российских вооруженных сил.