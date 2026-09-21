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Царьград

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Ермолович предложил создать единый портал госзакупок для ЕАЭС

Ермолович предложил создать единый портал госзакупок для ЕАЭС

На Московском финансовом форуме министр ЕЭК Максим Ермолович предложил создать единый портал госзакупок для стран ЕАЭС.

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