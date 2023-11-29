Режим ЧС введен на территории 15 районов и городов Крыма

По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 15 муниципальных образований: городских округов Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.
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