CDS: европейские ученые и политики призывают к началу переговоров по Украине

Новый созыв Европейского парламента призывают выступить посредником между Россией и Украиной. Европейские ученые и политики обратились в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera, высказывая необходимость проведения мирной конференции с участием обеих сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии