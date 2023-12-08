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Новое в законах 2024 года: что изменится в сфере образования и науки

С 1 января 2024 года в России вступает в силу ряд изменений в сфере образования и науки, которые коснутся как студентов, так и преподавателей и научных работников.

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