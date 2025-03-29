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Косметолог дала советы по защите волос и кожи головы от солнца

Косметолог дала советы по защите волос и кожи головы от солнца

От солнца страдают не только волосы. Ультрафиолет делает пряди тусклыми, ломкими, пересушенными, а кожу головы — раздраженной и шелушащейся, рассказала «Известиям» 29 марта кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

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