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В день выборов президента США в Германии рухнуло правительство

В день выборов президента США в Германии рухнуло правительство

В Германии в среду громко и со скандалом распалась правительственная коалиция. Канцлер Олаф Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем самой маленькой коалиционной партии – СвДП.

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