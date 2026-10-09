УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за расистское поведение фанатов

Управляющий орган европейского футбола УЕФА наложил санкции на Футбольный союз Сербии (ФСС) за неприемлемое поведение болельщиков во время матчей Лиги наций.
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