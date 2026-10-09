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Регионы России

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УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за расистское поведение фанатов

УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за расистское поведение фанатов

Управляющий орган европейского футбола УЕФА наложил санкции на Футбольный союз Сербии (ФСС) за неприемлемое поведение болельщиков во время матчей Лиги наций.

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