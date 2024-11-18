Мария Шукшина открыто пошла против всемогущего Константина Эрнста. Теперь всё зависит от дочери Вячеслава Тихонова

Интересная жизнь с Vera Star К руководству Первого канала давно накопилась столько вопросов, что когда случится чудо и несменяемый Эрнст наконец отдаст бразды правления своему преемнику, тому придется долго разгребать то, что за долгие десятилетия наворотил Константин Львович.
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