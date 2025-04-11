Посол США на Украине уходит с поста досрочно. Вскрылись неожиданные причины – Дело в Зеленском

Выяснилось, почему свой пост решила покинуть американский посол на Украине Бриджит Бринк.Накануне выяснилось, что посол Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк планирует досрочно завершить свою дипломатическую миссию.
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