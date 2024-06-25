Постановление О проведении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан, руководствуясь статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 621 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108‑З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.