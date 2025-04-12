Девушка рассказала, как устраивалась помощницей руководителя

Беларуска Анастасия рассказала в TikTok, как откликнулась на вакансию помощника руководителя, но в ответ у нее попросили фото и «параметры», а HR-менеджер заявил о желании нанимателя «иногда провести время со своим секретарем».
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