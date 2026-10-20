Итальянские власти направляют в Милан пятьсот военнослужащих для стабилизации обстановки после двух дней массовых беспорядков, в ходе которых были разграблены магазины, ранены полицейские и задержаны сотни человек.
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