Ита­льян­ские вла­сти направ­ля­ют в Милан пять­сот воен­но­слу­жа­щих для ста­би­ли­за­ции обста­нов­ки после двух дней мас­со­вых бес­по­ряд­ков, в ходе кото­рых были раз­граб­ле­ны мага­зи­ны, ране­ны поли­цей­ские и задер­жа­ны сот­ни чело­век.