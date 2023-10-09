Фигуристка Дубинина, выступающая за Сербию: «По российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта»

– Как вам кажется, без России на международных соревнованиях стало скучнее? Или там радуются, что можно что-то выиграть в отсутствие россиянок? – Ну, внутренне, наверное, все, кто на что-то претендует, все же радуются, что нет конкуренции.
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