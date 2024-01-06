В Самаре вынуждено сел самолет рейса Москва - Волгоград

Об инциденте сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.Так, по информации ведомства, вчера, 5 января примерно в 22:11 самолет, следовавший рейсом из Москвы по направлению в Волгоград был вынужден приземлиться в самарском аэропорту Курумоч.