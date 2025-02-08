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Царьград

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Почему командиры врут? Циничная правда из зоны СВО. Пинчук расставил акценты

Почему командиры врут? Циничная правда из зоны СВО. Пинчук расставил акценты

Военные Telegram-каналы сообщают, что командир 11-й бригады ВДВ был снят с должности после того, как не смог организовать наведение понтонов и не предотвратил "внезапный" удар противника в районе Уланок.

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