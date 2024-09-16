Плюсом 200 миллионов: О взяточничестве среди военпредов Минобороны рассказал источник

Большой аудит Министерства обороны коснулся военных представителей. СК сообщил о двоих задержанных военпредов, которых подозревают в получении взяток на 11 миллионов, а источник вспомнил историю о "мёртвом" госконтракте за 200.
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