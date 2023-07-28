Чистая Слобода встала в пробках — начат ремонт теплосетей на улице Титова

В редакцию VN.ru обратилась жительница микрорайона Чистая Слобода. Сибирячка рассказала, что утром 28 июля впервые за долгое время встала в гигантскую пробку, опоздала на работу, так как пять километров пути на машине пришлось преодолевать час.
В редакцию VN.ru обратилась жительница микрорайона Чистая Слобода. Сибирячка рассказала, что утром 28 июля впервые за долгое время встала в гигантскую пробку, опоздала на работу, так как пять километров пути на машине пришлось преодолевать час.
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