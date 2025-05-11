Animals К утру кот открыл глаза и, увидев возле себя человека, попытался бежать. “Тише, малыш, я не обижу” — говорил Артём.
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Animals К утру кот открыл глаза и, увидев возле себя человека, попытался бежать. “Тише, малыш, я не обижу” — говорил Артём.
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