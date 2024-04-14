В Орловской области может появиться автоматический пункт весового контроля за 137 млн рублей

Региональное правительство утвердило распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2025 год.
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