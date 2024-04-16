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Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Дарье Треповой*

Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Дарье Треповой*

Прокуратура продолжает добиваться ужесточения наказания, адвокаты настаивают на смягчении приговора.В Апелляционный военный суд в подмосковной Властихи поступили жалобы со стороны защиты, а также представление со стороны прокуратуры на приговор Дарье Треповой*.

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