Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Дарье Треповой*

Прокуратура продолжает добиваться ужесточения наказания, адвокаты настаивают на смягчении приговора.В Апелляционный военный суд в подмосковной Властихи поступили жалобы со стороны защиты, а также представление со стороны прокуратуры на приговор Дарье Треповой*.