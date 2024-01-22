Оптимизация строительных проектов с помощью нового ГОСТ Р 71177-2023

С 1 января 2024 года вступил в силу ГОСТ Р 71177 — 2023 «Управление крупными строительными проектами с использованием интегрированных контрактов», разработанный при участии экспертов – методологов АО «ПМСОФТ», сообщества по развитию методологии и стандартизации ЕРС-контрактов в РФ (EPC-сообщество), при поддержке Минстроя России и ФАУ «ФЦС» в соответствии с программой национальной стандартизации.