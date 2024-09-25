ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
ГЛАВНАЯНОВОСТИЗВЕЗДЫПРОИСШЕСТВИЯРЕТРО-ФОТОАРХИВ ГАЗЕТСПЕЦПРОЕКТЫРАЙОНЫ СВАО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    То есть сначала был разработан проект а потом сделают обследование? Беняяя каму ты ты эти рейтузеля пытаешься втюхать...«ЗБ» разбирался, ...
  • Борис Сторублевцев
    Уважаемая!!!Если захотим ,то избавимся!!!Всех поправлять, не стесняясь их статуса!!! Всех подряд!!!!Собянин открыл се...
  • Ирэна Сергеева
    Спасибо, дорогой соотечественник! Но не избавимся, увы...Собянин открыл се...

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Создается набережная, свободная от автомобилей Уникальные водные площадки, понтонный бассейн, амфитеатр, зоны для занятия спортом, музеи, театры, кафе с террасами и другие объекты появятся вдоль прибрежной линии на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх