Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Создается набережная, свободная от автомобилей Уникальные водные площадки, понтонный бассейн, амфитеатр, зоны для занятия спортом, музеи, театры, кафе с террасами и другие объекты появятся вдоль прибрежной линии на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве.
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